Брандл предположил, в каком случае Хэмилтон решит уйти из Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1, а ныне обозреватель Мартин Брандл поделился мыслями о вероятности того, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон захочет покинуть Формулу-1. По мнению Брандла, на такой шаг Хэмилтона может сподвигнуть осознание невозможности завоевать восьмое чемпионство в «Королевских гонках» в разумные сроки.

«Я думаю, если Льюис почувствует, что восьмой титул недостижим в разумные сроки, он подумает о плане «Б», — приводит слова Брандла Sky Sports.

В настоящий момент Хэмилтону 38 лет. В январе британцу исполнится 39. В конце августа стало известно, что Льюис заключил новый контракт с немецкой командой. Он будет действовать до конца 2025 года. Также на два сезона контракт продлил Джордж Расселл.