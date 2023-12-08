Росберг: у меня никогда не было такого тремора, как на Гран-при Абу-Даби в 2016 году

Экс-пилот Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился воспоминаниями о дуэли с напарником по «Мерседесу» Льюисом Хэмилтоном в последней гонке 2016 года в Абу-Даби. Немецкий гонщик заявил, что таких последствий серьёзного ментального и физического испытания не чувствовал никогда.

«Оставалось 20 кругов до конца гонки. По командному радио мне сказали обогнать Макса Ферстаппена в течение трёх кругов, иначе я проиграю чемпионство. Мои ноги перестали работать, я больше не мог управлять болидом. У меня никогда не было такого тремора ни до, ни после», — заявил Росберг в интервью Ilta-Sanomat.

В сезоне-2016 Росбергу удалось опередить Льюиса Хэмилтона на пять очков и завоевать единственное для себя чемпионство в «Королевских гонках». По окончании гонки Росберг объявил о завершении профессиональной карьеры.