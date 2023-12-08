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Вильнёв высказался о вероятных переговорах Хэмилтона с «Ред Булл»

Вильнёв высказался о вероятных переговорах Хэмилтона с «Ред Булл»
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Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв поделился мнением о вероятных переговорах по переходу в «Ред Булл» пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Отметим, что ранее в СМИ всплывала информация о том, что люди из окружения Хэмилтона обращались к руководителю «Ред Булл» Кристиану Хорнеру на предмет возможности перехода семикратного чемпиона мира в стан «быков».

«Об этом очень много писали. При этом как гонщику тебе не разрешается вести переговоры с другими командами, пока у тебя действует контракт с нынешней командой, ну и всё такое. Но такие переговоры происходят постоянно.

Вы можете просто пересечься в паддоке, а иногда можете попросить сделать это человека, который напрямую с тобой никак не связан. Поэтому, если что-то случится, ты будешь защищён. Но если история всё равно выплывет наружу – ты будешь всё отрицать. Любой бы сделал это», – приводит слова Вильнёва PlanetF1.

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