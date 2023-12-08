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Ферстаппен вручил кубок чемпиону мира по картингу из России

Ферстаппен вручил кубок чемпиону мира по картингу из России
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Трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») вручил кубок на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА) чемпиону мира по картингу россиянину Кириллу Куцкову.

Первыми на сцену мероприятия позвали трёх чемпионов мира ФИА по картингу — и среди них россиянин Кирилл Куцков, который выиграл титул в категории ОК. Трофеи трём чемпионам вручил Макс Ферстаппен.

Отметим, что с 2019 года церемония награждения ФИА проводится в Европе — Париж, Женева и Болонья. Баку впервые выступил в качестве города-организатора мероприятия.

Также награду из рук чемпиона Формулы-1 получили Паоло Ипполито и Дрис Ван Лангендонк – чемпионы картинга в других возрастных группах.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию Гала-церемонии ФИА в столице Азербайджана Баку.

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