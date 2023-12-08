Ферстаппен и все чемпионы ждут кубки на фоне скандала. Хэмилтон против выбора Баку. LIVE

Баку принимает ежегодную Гала-церемонию Международной автомобильной федерации — вечер, на котором все призёры автоспортивных чемпионатов мира получают свои награды. В этот раз Гала-церемония пройдёт на фоне неожиданного скандала, разразившегося в Формуле-1. После публикации в не слишком авторитетном СМИ ФИА объявила о расследовании возможной передачи конфиденциальной информации. Имена не раскрывались, но все понимали, что речь идёт о боссе «Мерседеса» Тото Вольф и его жене Сьюзи, работающей в структурах Формулы-1. После заявлений всех команд Ф-1, что им неизвестно ни о какой утечке, ФИА стремительно завершила расследование, но взять и резко оставить скандал позади не вышло. И вот на таком токсичном фоне пройдёт вроде бы праздничное мероприятие.
Все главные заявления, а также фото с победными кубками — в онлайн-трансляции «Чемпионата»!
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Вот можете посмотреть на Макса Ферстаппена с Келли Пике, Кристиана Хорнера с Джери Хорнер и Серхио Переса с Каролой Мартинес.
У президента ФИА — внезапное сотрясение мозга
Если вернуться к теме скандала, то сегодня поступила неожиданная новость насчёт президента ФИА Мохаммеда Бен Сулайема. Внезапно выяснилось, что он плохо себя почувствовал, упал и заработал сотрясение мозга. Бен Сулайем всё-таки примет участие в церемонии, но его роль будет сокращена.
Разумеется, многие посчитали, что подобная информация — лишь способ избавить президента ФИА от общения со СМИ на фоне разразившегося скандала. Посмотрим, что нам покажет в официальной трансляции вечера.
Хэмилтон недоволен выбором Баку
Перед гала-церемонией все чемпионы и призёры участвуют в интервью. Мы постепенно познакомим вас с самыми громкими заявлениями, ну а начнём с Льюиса Хэмилтона, который не придумал ничего лучше, чем взять и раскритиковать выбор в пользу Баку. Видимо, лениво было британцу лететь сюда после столь напряжённого сезона.
«Мне правда нравится Баку, это красивое место, но у меня в голове вопрос, думала ли ФИА насчёт экологии: сюда прилетело так много людей, сама федерация находится в Париже, так что было бы проще просто остаться там. Но тут красивое место, мы проведём вечер все вместе, отметим достижения прекрасных людей, работающих в нашем спорте, увидим потрясающих гонщиков, с которыми я не пересекался по ходу года».
Накануне Гала-вечера в городе проходит фотосессия с участием чемпионской техники. В Баку привезли болид «Ред Булл» Макса Ферстаппена, сразу несколько чемпионских «Тойот» (WEC, чемпионат мира по ралли-рейдам с Нассером Аль-Аттиёй, чемпионат мира по классическому ралли с Калле Рованперей), болид Джейка Денниса из Формулы-Е и ралли-кроссовый «Фольксваген» Йохана Кристоферссона.
Фото: FIA
Прежде чем перейти к цитатам и, увы, скандальной начинке, немного про саму Гала-церемонию. Такое мероприятие — традиция ФИА, и если раньше церемония обычно проводилась в Париже, где расположена штаб-квартира федерации, то в последние годы торжественный вечер регулярно меняет прописку. Например, в 2018 году церемонию принимал Санкт-Петербург, а главным героем вечера оказался загулявший Кими Райкконен. Ох, как тогда было весело!