Ферстаппен и все чемпионы ждут кубки на фоне скандала. Хэмилтон против выбора Баку. LIVE

Баку принимает ежегодную Гала-церемонию Международной автомобильной федерации — вечер, на котором все призёры автоспортивных чемпионатов мира получают свои награды. В этот раз Гала-церемония пройдёт на фоне неожиданного скандала, разразившегося в Формуле-1. После публикации в не слишком авторитетном СМИ ФИА объявила о расследовании возможной передачи конфиденциальной информации. Имена не раскрывались, но все понимали, что речь идёт о боссе «Мерседеса» Тото Вольф и его жене Сьюзи, работающей в структурах Формулы-1. После заявлений всех команд Ф-1, что им неизвестно ни о какой утечке, ФИА стремительно завершила расследование, но взять и резко оставить скандал позади не вышло. И вот на таком токсичном фоне пройдёт вроде бы праздничное мероприятие.

Все главные заявления, а также фото с победными кубками — в онлайн-трансляции «Чемпионата»!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.