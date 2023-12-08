Стелла назвал ключевое изменение, позволившее «Макларену» добиться огромного прогресса

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о реструктуризации аэродинамического отдела команды.

«Реструктуризация сыграла фундаментальную роль в нашем успехе. Если говорить о новой технической конфигурации, то в неё входят три технических директора. Это Питер Продрому, отвечающий за аэродинамику, Давид Санчес, отвечающий за производительность и концепции, Роб Маршалл, отвечающий за инженерию и дизайн. По сути, эта структура внесла ясность в обязанности, а также позволила реструктурировать аэродинамический отдел, поставив во главе Питера Продрому. Эти ребята сыграли очень важную роль в установлении нового направления проектирования автомобиля с аэродинамической точки зрения», – приводит слова Стеллы Motorsport.com.

Напомним, команда «Макларен» провалила старт сезона-2023. В связи с этим Андреа Стелла занялся реструктуризацией команды, в ходе которой был уволен технический директор Джеймс Ки.