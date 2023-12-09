Чемпион мира по картингу россиянин Куцков показал фото с Льюисом Хэмилтоном

Чемпион мира по картингу россиянин Кирилл Куцков на Гала-церемонии Международной автомобильной федерации (ФИА) показал фото с семикратным чемпионом мира Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

Фото: Социальные сети Кирилла Куцкова

«Счастлив быть на церемонии ФИА, когда все чемпионы по картингу 2023 года стоят рядом с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном», – написал Куцков в одной из социальных сетей.

Также российский картингист поделился фото с мексиканским пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом.

Фото: Социальные сети Кирилла Куцкова

Отметим, что Куцкову награду за звание чемпиона мира по картингу вручил трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Напомним, с 2019 года церемония награждения ФИА проводится в Европе — Париж, Женева и Болонья. Баку впервые выступил в качестве города-организатора мероприятия.