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Риккардо раскрыл время круга на тестах, после которых стал пилотом «Альфа Таури»

Риккардо раскрыл время круга на тестах, после которых стал пилотом «Альфа Таури»
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Австралийский гонщик Даниэль Риккардо, присоединившийся к «Альфа Таури» после шинных тестов в середине сезона-2023, рассказал о тех самых тестовых кругах. Напомним, в паддоке ходили слухи, что Риккардо показал очень хорошую скорость во время тестовых заездов.

«Было приятно снова почувствовать это давление. В первой сессии меня действительно развернуло два раза. Я не вылетел за пределы трассы, но у меня в голове возникла мысль: «Что ты делаешь?». Но это было не удивительно, потому что я не был за рулём несколько месяцев.

Постепенно я начал получать удовольствие. Я проехал восемь или десять кругов, вернулся в боксы, мы поставили новый комплект шин, поменяли уровень топлива. Первый круг на время был на несколько сотых секунды медленнее времени поула Макса. Я был очень взволнован и воспринимал это как квалификационный круг. Поймите, за 15 минут до этого мне казалось, что я могу лишиться головы в первом повороте.

Я просто почувствовал уверенность. Машина казалась мне такой знакомой. Не скажу, что это было просто, но я был уверен, что у меня получится.

Пересекая черту, я посмотрел на время и подумал: «Не знаю, думал ли я, что смогу проехать так быстро». Я знал, что этот день может стать отличным, но я не представлял, что проеду первый круг таким образом. Это было сумасшествие, и я давно так не улыбался», — рассказал Риккардо в подкасте Beyond the Grid.

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