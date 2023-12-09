Пуршер: разочаровывает, что я третий подряд чемпион Ф-2, который не попал в Ф-1

Французский гонщик Тео Пуршер, представляющий академию «Заубера» и завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, выразил разочарование тем, что чемпионы Формулы-2 не попадают в Формулу-1 и им приходится искать место в других гоночных сериях.

«Вроде я третий подряд чемпион Формулы-2, который не пошёл на повышение в Формулу-1. Что ж, такое может случаться. Вы не получите места в Формуле-1 просто из-за того, что выиграли Формулу-2. Однако, если честно, я разочарован. Я чемпион Формулы-2 и добился хороших результатов. Я сделал всё возможное. Цель, которую поставили передо мной в академии «Заубера», — выиграть чемпионат, я это и сделал. Что касается меня, то я хотел бы участвовать в соревнованиях в следующем году.

Управлять болидом Формулы-1 несколько дней на тестах — это хорошо, но для этого нужны большие деньги, и не каждая команда Формулы-1 может себе это позволить. К сожалению, думаю, что в академии «Заубера» такой возможности не будет, так что просто попытаюсь найти место в хорошем чемпионате. Супер Формула, думаю, лучший вариант для меня», — приводит слова Пуршера RaceFans.