«Мега-Лада» выиграла два стартовых этапа чемпионата России по мотогонкам на льду

9 и 10 декабря в Каменск-Уральском (Свердловская область) состоялись два первых этапа чемпионата России по мотогонкам на льду среди команд Суперлиги. В обеих гонках победу одержала команда «Мега-Лада» из Тольятти (Самарская область).

На первом этапе в субботу в тройке лучших финишировали коллективы из Свердловской и Уфимской областей. В воскресенье второе место вновь досталось команде из Свердловской области — в дополнительном заезде они оказались сильнее оппонентов из Шадринска (Курганская область).

После двух этапов чемпионата России общий зачёт выглядит следующим образом:

1. «Мега-Лада», г. Тольятти — 12 очков.

2. «ЦТВС ДОСААФ Свердловской области», г. Каменск-Уральский — 8.

3-4. «Торпедо-ШААЗ», г. Шадринск — 5.

3-4. «Башкортостан», г. Уфа — 5.

5. «Жигули», г. Тольятти — 2.