Актёр из «Крида» разбил свою Ferrari за $ 429 тыс., врезавшись в припаркованную машину

Известный голливудский актёр Майкл Б. Джордан, который прославился в том числе по главной роли в фильмах «Крид», разбил свою Ferrari, врезавшись в припаркованную Kia, сообщают сразу несколько СМИ.

Так, по данным, TMZ, на место ДТП прибыла полиция, однако актёр не смог объяснить причин произошедшего. Сообщается, что инцидент произошёл на бульваре Сансет возле студии Sunset Gower. Кроме того, приводится заявление представителя полиции Лос-Анджелеса, согласно которому каких-либо признаков опьянения не зафиксировано, арестов не произведено.

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Машина, которую разбил Джордан, — это Ferrari 812 Superfast синего цвета — таких в 2017–2018 годах выпустили всего 500 экземпляров. Она была создана как преемница F12berlinetta и получила увеличенный по сравнению с предшественницей 6,5-литровый двигатель V12. Максимальная скорость автомобиля — 340 км/ч, а до сотни он разгоняется за 2,9 секунды. Стоимость такой Ferrari — $ 310–690 тыс., сообщается, что с учётом личных пожеланий владельца суперкар Майкла Б. Джордана стоил $ 429 тыс.

Майкл Б. Джордан играл в фильмах серии «Крид», а также получил премию Гильдии актёров и награду от MTV за роль в картине «Чёрная Пантера». Также в активе актёра работа в фильме «451 градус по Фаренгейту» 2018 года.