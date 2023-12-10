«Я требую этого каждый день». Ферстаппен назвал одну из причин успеха «Ред Булл»

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен высказался об аспекте работы с командой, который является для него принципиальным.

«Да, честность – не иностранное слово в Формуле-1. Моя успешная работа с гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе и другими руководителями, такими как Хельмут Марко, основана на уважении и доверии.

Приходится ли высказываться жёстко? Конечно. Я требую этого каждый день. Я таков: что хорошо, то хорошо. И наоборот. О таком нужно говорить сразу, и это часть рецепта успеха», — приводит слова Ферстаппена издание Blick.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» установил новый рекорд серии по проценту побед. Ферстаппен выиграл 19 из 22 этапов, досрочно обеспечив себе титул.