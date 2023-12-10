Ферстаппен ответил, скучает ли по конкуренции с Хэмилтоном

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен в очередной раз высказался о своём доминировании в прошедшем сезоне.

«Скучаю ли по дуэли с Хэмилтоном? Нет. Я доволен тем, как прошёл сезон. Конечно, я с уважением отношусь к дуэлям, которые у нас были. Но сейчас я ценю те успехи, которые мы празднуем с командой.

Я тоже проходил через 45 гонок без побед. Хотя подождите… Это не так, иногда мне удавалось победить. Но такие периоды случаются, однако я предпочитаю об этом не думать, потому что это лишает тебя нужной энергии», — приводит слова Ферстаппена Blick.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» установил новый рекорд серии по проценту побед. Ферстаппен выиграл 19 из 22 этапов, досрочно обеспечив себе титул.