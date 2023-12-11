Перес назвал этап, который стал для него переломным в сезоне-2023

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес считает, что предупреждение после гонки в Катаре стало для него поворотным моментом в сезоне Формулы-1 2023 года.

«В Катаре я получил предупреждение, после чего вернулся на завод на неделю и подробно разобрал всё со всеми инженерами.

Мы поняли многое из того, что мы не делали, чтобы компенсировать слабые места, которые у нас были, и мы, вероятно, использовали неправильный подход к машине, который пытались компенсировать слишком сильно настройками болида.

В тот момент я чувствовал, что мне это необходимо. Мы просто терялись из уикенда в уикенд, и было важно сделать шаг назад и рассмотреть всё в деталях. С тех пор наш сезон полностью изменился», — приводит слова Переса Racingnews365.