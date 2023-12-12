Ник де Врис прокомментировал своё участие в WEC

28-летний нидерландский пилот Ник де Врис высказался по поводу своего участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

Гонщик будет представлять «Тойоту».

«Каждый год ты получаешь опыт, который забираешь с собой, и этот год не был исключением. Опыт Формулы-1 сформировал меня таким, какой я есть сейчас.

У меня также было время, чтобы сбавить обороты и некоторое время вообще не участвовать в автогонках, но сейчас я снова на 100% сосредоточен на своей работе.

Очевидно, что я новичок и могу многому научиться. Мне нравится слушать истории моих товарищей по команде, которые уже многого добились, даже в гонках на выносливость. Но что я могу сделать сам? Прежде всего, я думаю, что мы можем быть очень сильны как коллектив. Это важнее, чем сумма индивидуальных качеств. Это связано с настройками. Каждый требует от машины чего-то своего. Вы никогда не получите машину полностью такой, какую хотите. Это справедливо для всех классов, но здесь вам придётся разбираться во всём вместе», — приводит слова де Вриса Racingngews365.