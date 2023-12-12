Грожан поделился сообщением, которое Алонсо прислал ему после аварии в Спа в 2012 году

Экс-пилот Формулы-1 француз Ромен Грожан вспомнил об аварии, произошедшей на старте Гран-при Бельгии 2012 года. Инцидент случился из-за слишком агрессивной атаки Грожана. В результате сам Грожан, а также Фернандо Алонсо, Льюис Хэмилтон и Серхио Перес сошли. Грожана впоследствии дисквалифицировали на один этап. Также его оштрафовали на € 50 тыс.

«Спа был ошибкой, я принимаю наказание, но думаю, что оно было слишком суровым. Я не горжусь этим, но это часть игры. Помню, как я написал Фернандо: «Извини, я рад, что с тобой всё в порядке». И он ответил: «Наказание слишком суровое, ты вернёшься», — приводит слова Грожана пресс-служба Формулы-1.

Ранее Грожан поделился воспоминаниями о выступлениях за «Рено» на пике своей карьеры.