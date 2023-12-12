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Перес стал лучшим по отыгранным позициям в минувшем сезоне Формулы-1, Ферстаппен — 3-й

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес оказался лучшим по отыгранным позициям в минувшем сезоне Формулы-1. Соответствующей статистикой поделилась пресс-служба «Королевских гонок».

В 2023 году Серхио отыграл 104 места. Это на 46 больше, чем у его ближайшего преследователя, гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла (58). Топ-3 замкнул напарник Переса Макс Ферстаппен (42).

Четвёртое место занял гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу (39), а пятым стал Логан Сарджент из «Уильямса» (33).

Фото: https://twitter.com/F1

Напомним, по итогам сезона Формулы-1 2023 года чемпионом стал Ферстаппен, а Перес занял второе место в общем зачёте пилотов. Третье место занял Льюис Хэмилтон, представляющий немецкую команду «Мерседес».

Ранее Ферстаппен рассказал, как Перес мотивировал его в 2023 году.