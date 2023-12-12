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Пятикратный чемпион «Дакара» Аль-Аттия в 2025-м присоединится к Себастьену Лёбу в «Дачии»

Пятикратный чемпион «Дакара» Аль-Аттия в 2025-м присоединится к Себастьену Лёбу в «Дачии»
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В январе 2024 года состоится ежегодный престижный ралли-рейд «Дакар», на котором будет участвовать многократный чемпион WRC Себастьен Лёб. Француз будет управлять автомобилем румынского производителя «Дачия».

Румынская команда ставит амбициозные планы на первые выступления на «Дакаре», в связи с чем приняла решение пригласить к себе пятикратного победителя ралли-рейда Нассера Аль-Аттию. Несмотря на то что он присоединится к коллективу лишь в 2025-м, в 2024-м он сможет принять участие на отдельных этапах чемпионата мира по ралли-рейдам, а также тестировать будущий автомобиль со своим штурманом Матьё Бомелем.

Аль-Аттия также выступит и на «Дакаре»-2024. Катарцу предстоит пилотировать болид Hunter T1+. Начало ралли-рейда назначено на 5 января 2024 года.

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