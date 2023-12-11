Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Россияне Кротов и Жильцов примут участие в «Дакаре»-2024

Россияне Кротов и Жильцов примут участие в «Дакаре»-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гонщик Денис Кротов и штурман Константин Жильцов выступят в ралли марафоне «Дакар» 2024 года. Имена обоих оказались в заявочном листе турнира.

Россияне примут участие в соревнованиях в составе команды Overdrive Racing. Кротов и Жильцов будут выступать в категории Ultimate (модифицированные и усовершенствованные внедорожники) на автомобиле Toyota Hilux под 215-м номером.

Отметим, что в профиле Кротова указан Кыргызстан, а у Жильцова страна отсутствует. Гонка пройдёт в Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года.

Старт престижного марафона в следующем году запланирован на 5 января. Соревнования будут продолжаться до 19 января. В пятый раз подряд ралли примет Саудовская Аравия.

Ранее сообщалось, что австрийский гонщик Маттиас Валькнер не выступит на «Дакаре» в 2024 году.

Материалы по теме
Один из претендентов на победу на ралли «Дакар» выбыл до старта
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android