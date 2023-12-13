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NASCAR восстановил Коди Уэйра, которому ранее предъявили обвинения в нападении на девушку

NASCAR восстановил Коди Уэйра, которому ранее предъявили обвинения в нападении на девушку
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Американский гонщик команды NASCAR Cup Series Rick Ware Racing Коди Уэйр восстановлен ассоциацией. Об этом информирует пресс-служба NASCAR.

Уэйр был отстранён на неопредёленный в апреле этого года после того, как офис шерифа округа Айрделл (Северная Каролина) предъявил ему обвинения в совершении преступления, заключающегося в «нападении на женщину путём удушения и причинения серьёзной травмы».

Изначально сообщалось, что Коди напал на свою девушку. Позже появилась информация, что её показания могли быть ложными. Более того, утверждалась, что она сама могла применять насилие по отношению к гонщику. Сообщается, что полицейское расследование прекращено, поскольку оба его участника отказались давать дальнейшие показания и сотрудничать с прокурорами.

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