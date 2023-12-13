Формула-1 объявила претендентов на награду за «Лучший обгон 2023 года»

Пресс-служба Формулы-1 объявила имена гонщиков, претендующих на награду за лучший обгон в минувшем сезоне. За приз поборются пять гонщиков: Фернандо Алонсо из «Астон Мартин», Шарль Леклер из «Феррари», Кевин Магнуссен («Хаас»), Серхио Перес («Ред Булл»), а также Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

Формула-1 выделила сразу три обгона в исполнении Алонсо: против Льюиса Хэмилтона («Мерседес») в Бахрейне и Канаде и в битве с Карлосом Сайнсом («Феррари») на Гран-при Азербайджана. Леклер может получить приз за обгоны Джорджа Расселла («Мерседес») в Японии и Переса в Лас-Вегасе.

Кевин Магнуссен претендует за победу за обгон Логана Сарджента в Монако, Перес – за обгон Норриса на Гран-при Венгрии, а Норрис – за манёвр Расселла на этапе в Мексике.

Голосование проводится на официальном сайте Формулы-1. Оставить голос можно до 14 декабря.