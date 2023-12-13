«Альфа Таури» и «Заубер» должны объявить о новых названиях в течение двух дней

Команды Формулы-1 «Альфа Таури» и «Заубер», которые ранее объявляли о смене названий, должны представить новые имена до 15 декабря.

В регламенте ФИА есть пункт, по которому федерация обязана не позднее 15 декабря представить заявочный лист на следующий год с названиями и составами команд, наименования моторов. Таким образом, оба коллектива в ближайшие два дня обязаны объявить о новых названиях.

Напомним, «Заубер» лишился поддержки «Альфа Ромео», которая объявила об уходе из Формулы-1 после сезона-2023.

Ранее пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от дальнейшей работы с командой.