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«Альфа Таури» и «Заубер» должны объявить о новых названиях в течение двух дней

«Альфа Таури» и «Заубер» должны объявить о новых названиях в течение двух дней
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Команды Формулы-1 «Альфа Таури» и «Заубер», которые ранее объявляли о смене названий, должны представить новые имена до 15 декабря.

В регламенте ФИА есть пункт, по которому федерация обязана не позднее 15 декабря представить заявочный лист на следующий год с названиями и составами команд, наименования моторов. Таким образом, оба коллектива в ближайшие два дня обязаны объявить о новых названиях.

Напомним, «Заубер» лишился поддержки «Альфа Ромео», которая объявила об уходе из Формулы-1 после сезона-2023.

Ранее пилот «Альфа Таури» австралиец Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от дальнейшей работы с командой.

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