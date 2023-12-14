Стал известен второй напарник Даниила Квята в «Ламборгини»

Российский гонщик Даниил Квят, выступавший ранее в Формуле-1, продолжит свои выступления в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC). Россиянин продолжит выступать за команду Lamborghini Iron Lynx и будет управлять болидом Lamborghini SC63. В Lamborghini к Квяту и Мирко Бортолотти присоединтся Эдуардо Мортара.

Российский пилот также поделился ожиданиями от выступлений в гонках на выносливость, заявив, что с нетерпением ожидает начало предстоящего сезона.

«Я очень рад приступить к участию в чемпионате по гонкам на выносливость в следующем году вместе с Lamborghini Iron Lynx. Думаю, что опыт, который мы получили в LMP2 в этом году, был хорошим способом ознакомиться с чемпионатом, поэтому мы начнём 2024-й год с хорошей базой и сразу же будем фокусироваться на выступлениях. Также я рад работой над развитием, которую мы проделали вместе с Lamborghini в этом году. Всё складывается хорошо, и я не могу дождаться старта нового приключения — оно будет интересным и впечатляющим!» — сообщил Квят для пресс-релиза Lamborghini.