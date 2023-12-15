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Мазепин: думаю, в ALMS у меня один из лучших результатов в плане преодоления трафика

Мазепин: думаю, в ALMS у меня один из лучших результатов в плане преодоления трафика
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Бывший российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился мнением о выступлении в Азиатской серии Ле-Ман (ALMS). Никита выступает за команду 99 Racing.

«50 машин на трассе? Безусловно, мне комфортно. Но специфика пилотирования совершенно другая, потому что ты понимаешь, что разница между лучшим гонщиком пелотона и условно худшим – это пять-шесть десяток. А с круга ты можешь потерять несколько секунд, правильно или неправильно обгоняя автомобили категории GT3. Поэтому приоритеты меняются.

В Формуле-1, конечно, таких вызовов нет, но мне кажется, я в прошлом году неплохо освоился и хорошо использую тайминг, чтобы просчитать свою позицию и место обгона. Думаю, в целом по гонке у меня один из лучших результатов в плане преодоления трафика», — сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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