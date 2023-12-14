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Карлос Сайнс-старший оценил плюсы появления в календаре Ф-1 Гран-при Мадрида

Карлос Сайнс-старший оценил плюсы появления в календаре Ф-1 Гран-при Мадрида
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Известный испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота команды «Феррари» Карлоса Сайнса, поделился мнением о возможности появления в календаре Формулы-1 Гран-при Мадрида, отметив плюсы столицы Испании с точки зрения логистики. По некоторым слухам, новый этап может быть добавлен в календарь в 2026 году.

«Я не знаю, будет ли в конечном итоге один или два испанских этапа. Если Гран-при пройдёт в Мадриде, что ж, я, как житель Мадрида, буду счастлив. С точки зрения логистики город просто исключителен. Это было бы фантастика. Если это произойдёт, Карлос получит огромное удовольствие», — приводит слова Сайнса-старшего издание AS.

Отметим, что и Сайнс-старший, и Сайнс-младший родились в Мадриде.

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