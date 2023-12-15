Мазепин: я бы очень хотел проехать «24 часа Ле-Мана», но нельзя забывать о санкциях

Бывший пилот Формулы-1, россиянин Никита Мазепин рассказал, что желает выступить на знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

«В зависимости от календаря я бы очень хотел в какой-то момент проехать «24 часа Ле-Мана». Это такая легендарная гонка, я сам много лет смотрю её по телевизору. Очень хотелось бы выступить в Дайтоне. Там есть категория LMP2 — было бы круто, потому что я верю, что хорошо адаптировался к машине. Но и о Формуле-1 я не забываю. Так что желание выступить есть, но до сих пор есть трудности.

Да, победа в ALMS даёт место, но нельзя забывать о санкциях, которые, конечно, мешают в этом. К счастью, есть обеспечительные меры, с которыми я постоянно работаю. Но трудности всё ещё есть, например, визовые», – сказал Мазепин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.