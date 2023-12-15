Франц Тост: из 17 пилотов, с которыми я работал, не было бесполезных, но выделю двоих

Многолетний руководитель «Торо Россо», а потом «Альфа Таури» Франц Тост поделился опытом работы со множеством пилотов и выделил среди них четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля и трёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена.

«Конечно, отмечу Макса Ферстаппена и и Себастьяна Феттеля. Они впечатлили меня, но я не должен забывать о других пилотах. Когда они приходили к нам, то проявляли профессиональное отношение. Все очень плотно работали вместе с командой. Что мне нравилось, так это их саморазвитие, потому что это очень важный фактор не только со спортивной точки зрения, но и с человеческой. Из 17 пилотов, не было ни одного, про которого я сказал бы: “Забудьте, он абсолютно бесполезен“. У всех были свои сильные стороны, и они были хороши.

Себастьян и Макс Ферстаппен выиграли столько чемпионств, что нельзя сейчас не сказать: “Хорошо, они были лучшими“. Без каких-либо сомнений, они были лучшими, исходя из таланта, навыков и в первую очередь из-за страсти. Это невероятно важно, но также нельзя забывать о дисциплине, ведь они оба очень дисциплинированы. Помню, как Себастьян заботился обо всём: о питании, о тренировках, и он реально понимал всё с технической точки зрения. В этом заключается суть, но они также были особенными. Они обучались у других пилотов и прекрасно понимали, что им не удавалось в течение года и что необходимо усовершенствовать. Они были честны сами с собой. Они не показывали это на всеобщее обозрение, но внутри себя понимали, над чем им необходимо работать, и за этим было довольно интересно наблюдать», — приводит слова Тоста Racingnews365.