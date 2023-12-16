Бывший президент ФИА: я не увольнял Маси после ГП Абу-Даби в 2021-м, он отлично справлялся

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о бывшем гоночном директоре Формулы-1 Майкле Маси, покинувшем свой пост после скандала на Гран-при Абу-Даби в 2021 году.

«Я не увольнял Майкла Маси. Он и его гоночная дирекция поступили так, как посчитали нужным. Можно только уважать их решение. Я общался с Тото Вольфом и Кристианом Хорнером после той гонки и сказал им обоим, что судить о правильности или неправильности решения имеют право только стюарды.

Я не знаю, вернётся ли Маси в Формулу-1, но считаю, что он отлично справлялся со своими обязанностями. Он настоящий профессионал. Ну а проигрыш титула в последней гонке… так действительно бывает», – приводит слова Тодта L'Equipe.