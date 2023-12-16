Сарджент: не знал о своём будущем до самого конца сезона

Американский пилот «Уильямса» Логан Сарджент рассказал, когда ему поступило предложение о продлении контракта с командой после дебютного сезона в «Королевских гонках».

«Очень рад продолжать развиваться в этой команде. Я только нащупываю то, на что способен, и теперь, отправляясь в межсезонье, у меня есть возможность обдумать, как я могу стать лучше.

Я узнал о своём будущем только перед объявлением [о продлении контракта] — через несколько дней после Гран-при Абу-Даби. У меня был долгий, честный и открытый диалог с руководителем нашей команды Джеймсом Ваулзом после постсезонных тестов на «Яс Марине». Он поздравил меня с новым контрактом и заявил, что так же, как и я, рад продлению. Затем мы просто обсудили основные вещи, которые от меня ожидают: как я могу стать лучше, что мне нужно сделать и чего хочет команда», — написал Сарджент в колонке для официального сайта Формулы-1.