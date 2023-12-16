«Квят, Вернь и Буэми были быстры». Тост — о пилотах, не реализовавших свой потенциал

Франц Тост, многолетний руководитель «Торо Россо», которая была переименована в «Альфа Таури», назвал трёх пилотов, с которыми ему довелось работать, но которые не смогли полностью раскрыть свои навыки. Среди остальных, 67-летний австриец выделил россиянина Даниила Квята, его напарника в 2014-м году Жана-Эрика Верня и Себастьена Буэми, выступавшего за «Торо Россо» с 2009 по 2011 год.

«Думаю, Жан-Эрик Вернь мог построить успешную карьеру в Формуле-1. Также этого мог добиться Даниил Квят — они оба действительно очень, очень быстры. Жан-Эрик Вернь доказал это в Формуле-Е, выиграв два чемпионских титула. Иногда Себастьен Буэми хорошо проявлял себя, а ещё он выиграл “24 часа Ле-Мана“.

Так что в нашей команде они были теми пилотами, у которых был сильный набор навыков. Они уходили, потому что на их месте появлялись другие пилоты, а у нас просто не было столько мест в “Ред Булл“ и “Альфа Таури“. Однако по мастерству почти все пилоты достигли достаточно высокого уровня», — приводит слова Тоста Racingnews365.