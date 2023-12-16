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Култхард заступился за инженерную команду «Мерседеса» после нападок Эдди Джордана

Култхард заступился за инженерную команду «Мерседеса» после нападок Эдди Джордана
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Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан усомнился в профессионализме инженерной команды «Мерседеса», однако экс-пилот Дэвид Култхард объяснил, почему не стоит ставить под вопрос их навыки.

«Где вы видели их инженерную команду? В начале этого года была такая неразбериха из-за проблемы с сайдподом. Они знали, что потратили слишком много времени, чтобы решить этот вопрос, что всё-таки удалось. Однако стоит задуматься, что же случилось с их командой инженеров?», — задался вопросом Джордан.

«Со временем неизбежно происходят изменения. Люди уходят, потому что устают, или их переманивают в другие команды. Вы видели, что к “Астон Мартин“ из “Ред Булл“ присоединился один из старших специалистов по аэродинамике, что придало им стимул. К слову, там есть люди из бывшего “Джордана“, которые регулярно создают хорошие болиды.

Я недостаточно знаю о структуре команды инженеров в “Мерседесе“, но приходится верить, что у них достаточный опыт в работы в Формуле-1, и сами они довольно умны, чтобы улучшить болид в следующем году. Думаю, от этого Формуле-1 будет только лучше», — ответил Култхард в подкасте Formula For Success.

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