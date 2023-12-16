Баттон сравнил свою новую команду в WEC с чемпионским «Брауном»

Экс-пилот Формулы-1, британец Дженсон Баттон, который становился чемпионом «Королевских гонок» вместе с командой «Браун», сравнил коллектив Jota, в которым он будет выступать в чемпионате по гонкам на выносливость (WEC), с командой-чемпионом Ф-1 сезона-2009.

«Это яркая гоночная команда, и это то, что мне в ней нравится. Я действительно думаю, что они смогут доказать это большим и заводским командам. Чем-то это напоминает мне ситуацию из 2009 года, который оказался довольно хорошим.

Перед первой гонкой необходимо многое сделать и провести пару тестов. Впереди сезон, полный конкуренции, и я с нетерпением жду возможности подготовиться к первой гонке, которая пройдёт в Катаре в начале марта», — приводит слова Баттон Motorsport Week.

Сообщается, что напарниками Баттона станут его соотечественник Фил Хэнсон и датчанин Оливер Расмуссен. Пилоты будут управлять гиперкаром «Порше».