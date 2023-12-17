WRC обновила систему начисления очков на этапах

Международная автомобильная федерация (ФИА) утвердила новую систему начисления очков в чемпионате мира по ралли (WRC). Отметим, что изменения вступят в силу уже с начала сезона-2024.

За один этап участники по-прежнему смогут набрать максимально 30 очков, включая баллы на заключительном бонусном дополнительном участке. На Power Stage схема начисления останется прежней: очки будут получать пять быстрейших пилотов, за первое место — пять баллов и по баллу меньше за каждое следующее место, вплоть до пятого.

Основные изменения заключаются в распределении основных 25 очков. Значительная часть этих баллов будет разыгрываться по итогам двух первых дней этапа. Исходя из результатов, установленных на вечер субботы, пилоты будут получать очки по схеме 18-15-13-10-8-6-4-3-2-1. Если гонщику не удастся добраться до финиша в воскресенье, то его очки обнулятся и перейдут в актив ближайшего преследователя. По завершении этапов в воскресенье участники будут получать очки по системе 7-6-5-4-3-2-1, не считая баллов, заработанных на Power Stage.