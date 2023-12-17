Берман заявил, что опыт Пиастри поможет ему в подготовке к Формуле-1

Британский пилот Оливер Берман, который провёл 2023-й год в Формуле-2, рассказал, что следил за выступлениями Оскара Пиастри из «Макларена» и обратил внимание на то, что поможет ему успешно дебютировать в Формуле-1.

«Он доказал, что подготовка действительная важна. Как только вы попадёте в Формулу-1, вы столкнётесь с соперниками, у которых множество гонок за плечами. Оказаться в Формуле-1 в качестве новичка — сложная работа, поэтому мы обдумываем дальнейшие шаги, прежде чем начать карьеру в Формуле-1. Мне нужно по-настоящему подготовиться.

Я тестировал машину 2021 года. Это всё ещё болид Формулы-1, и я считаю, что он немного быстрее нынешнего поколения болидов. Тот факт, что со следующего года появится возможность управлять болидами 2022 года, очень полезен, потому что это новое поколение, и с того сезона мало что изменилось. Приятно знать, и, надеюсь, мы сможем воспользоваться ситуацией.

Знаю, что я готов к работе и знаю, что у меня есть всё, что необходимо. Безусловно, подготовка очень важна. Прежде всего необходимо проделать хорошую работу, чтобы первый шаг получился успешным, но я не сомневаюсь, что если я получу шанс, то буду готов к работе», — сказал Берман в интервью Motorsport.

Отметим, что в 2023 году Берман провёл два заезда за рулём болида команды «Хаас» — в Мексике и в Абу-Даби.