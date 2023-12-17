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Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло впервые оказались на одном подиуме

Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло впервые оказались на одном подиуме
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Вице-чемпионы Формулы-1 бразильцы Фелипе Масса и Рубенс Баррикелло впервые в карьере оказались на одном подиуме.

Пилоты стали участниками гонки чемпионата кузовных автомобилей Stock Car Pro Series, также известного как Stock Car Brasil. Масса стал победителем заезда, вторым финишировал Маркус Гомес, замкнул тройку лидеров Баррикелло. Чемпионом сезона стал Габриэль Касагранде.

Также отметим, что в гонке приняли участие бывшие пилоты Ф-1 Нельсон Пике-младший и Рикардо Зонта.

Stock Car Final. Гонка 2:

1. Фелипе Масса.
2.Маркос Гомес.
3. Рубенс Баррикелло.
4. Рикардо Маурисио.
5. Бруно Баптиста.
6. Тиаго Камильо.
7. Атила Абреу.
8. Нельсон Пике-мл.
9. Фелипе Фрага.
10. Рикардо Зонта.

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