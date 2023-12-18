Албон: в прошедшем сезоне я упустил лишь одну возможность набрать очки

Таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон поделился мнением о прошедшем сезоне Формулы-1, в котором ему удалось набрать 27 очков, выступая за команду-аутсайдер. Албон также назвал единственный Гран-при, на котором ему не удалось набрать очки, несмотря на соответствующую возможность.

«Очень горжусь тем, чего мы достигли вместе с командой. Думаю о гонках, где мы набирали очки, и не вспоминаю такого, чтобы мы считали, что гонка прошла гладко. Мне хотелось бы, чтобы таких гонок было больше. К сожалению, во многих таких гонках нам пришлось сдерживать машины позади, чем мы и прославились. Каждый уикенд мы проводили с ощущением, что у нас есть шанс набрать очки. Даже в случае, когда гоночный темп был не столь хорош, нам удавалось набирать очки.

Должен отметить, что было много весёлых моментов в этом году. Гран-при Австралии в Мельбурне, на мой взгляд, был единственным этапом, когда я чувствовал, что упустил возможность набрать очки. Однако в других гонках, когда шанс выпадал, то мы им пользовались — в этом и заключалось основное отличие между нами и нашими конкурентами.

На бумаге наш болид не был пятым или шестым, а скорее, девятым или десятым. Вероятно, мы сильно жертвовали настройками на гонку ради конфигурации на квалификацию. Бывало такое, что в воскресенье спустя три круга я перегревал покрышки», — приводит слова Албона RaceFans.