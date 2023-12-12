Албон перезапустил карьеру в «Уильямсе». Какая топ-команда начнёт за ним охоту?

Есть ли у Алекса желание пойти на повышение в «Мерседес», «Феррари» или «Ред Булл»? Кажется, сам пилот уже кое-что решил.

В Формуле-1 не так уж много случаев, когда уволенным из команд пилотам удавалось вернуться в «Королевские гонки». Пример Александера Албона, пожалуй, близок к эталонному. Сезон-2023 определённо можно назвать самым ярким в карьере тайца. Многие спортивные издания включили Алекса в топ-5 лучших пилотов, «Чемпионат» присудил ему седьмое место.

Албон в 2020-м был списан из основной команды «Ред Булл», но продолжал числиться в ней резервистом. Следующий год прозябал в DTM: закончил чемпионат на шестом месте, одержав одну победу. Свой второй шанс в Ф-1 Алекс обрёл в 2022-м, перейдя в «Уильямс». Примечательно, что тогда конкурентом тайца за место в болиде был один из главных неудачников завершившегося чемпионата — Ник де Врис.

И вот контракт Албона с «Уильямсом» истекает в конце следующего сезона, а в его услугах уже заинтересованы многие команды. Кому же он скажет «да»?

«Ред Булл»

Вероятность контракта: 40%

На фоне провального сезона Серхио Переса консультанту «Ред Булл» Хельмуту Марко часто задавали вопрос – готовы ли они вернуть бывшего пилота в свою структуру.

«Является ли Албон кандидатом на возвращение в «Ред Булл»? Мы всегда в контакте с ним», — отвечал на это функционер австрийской конюшни.

Пока Серхио Перес и Даниэль Риккардо не блещут, Албон стал бы идеальным вариантом для «Ред Булл» в качестве оруженосца Макса Ферстаппена. Вот только есть сомнения, что Алексу захочется вновь вступать на эту дорожку. В прошлый раз именно она чуть не привела его к окончанию карьеры.

Правда, близость Алекса к самому концерну «Ред Булл» и желание получить быстрейший за последние годы болид могут повлиять на выбор.

«Феррари»

Вероятность контракта: 30%

По информации La Gazzetta dello Sport, «Скудерия» рассчитывает продлить контракт с Шарлем Леклером аж на пять лет. Но вот с его напарником всё куда сложнее. На место Карлоса Сайнса, контракт которого также истекает в конце 2024-го, давно сватают Ландо Норриса.

«Ходят слухи, что у него [Ландо] уже есть предварительный контракт с «Феррари». Я думаю, в нём есть пункт о том, что он может прийти в команду, когда захочет», — заявлял журналист и комментатор Джек Плуидж.

Впрочем, были слухи и о переговорах между «Феррари» и Александером Албоном. Руководитель «Скудерии» Фредерик Вассёр не стал их подтверждать: «Я не знаю, откуда взялась эта история. Мы давно с ним знакомы, у нас хорошие отношения. Если вы спрашиваете, хорошо ли он сейчас выступает, то я отвечу да, но это не означает, что мы в нём заинтересованы».

Но если всё же Сайнс сильно разочарует руководство итальянцев, а вариант с Норрисом не сработает, то контракт с одним из топ-5 лучших пилотов на сегодняшний день не будет выглядеть глупо для «Феррари».

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«Макларен»

Вероятность контракта: 20%

У коллектива из Уокинга на данный момент не только отличные основные пилоты, но и целый ворох резервистов, среди них Пато О'Уорд, Рё Хиракава и Габриэль Бортолето. Так что искать выход на менеджеров Албона в «Макларене» не стали бы при стандартном развитии ситуации, но… всё может измениться, если Норрис уйдёт в «Феррари». Всё-таки никто из резервистов пока не обладает достаточным опытом, чтобы сравниться с тайским пилотом. И если «Макларен» рассчитывает не только удержать позиции, завоёванные в сезоне-2023, но еще и улучшить их, то команде обязательно понадобится пара сильных гонщиков.

«Мерседес»

Вероятность контракта: 15%

Крайне сомнительно, что немецкий коллектив добровольно захочет менять состав в ближайшие сезоны. Но если «Мерседесу» не удастся подобраться к «Ред Булл» в борьбе за победы и титулы, то интерес Льюиса Хэмилтона к участию в Ф-1 может сильно снизиться, что потенциально откроет возможность для переговоров с другими пилотами.

Александер Албон и Джордж Расселл Фото: Clive Rose/Getty Images

Мотористы «Мерседеса» знают Албона и не раз получали от него фидбэк. Однако против Алекса может сыграть история с провалом в «Ред Булл». Ему придётся убеждать потенциальных работодателей, что в этот раз он будет способен бороться на машине из топ-группы пелотона. Правда, словечко за коллегу и наполовину соотечественника может замолвить Джордж Расселл, который также прошёл стажировку в «Уильямсе» до перехода в «Мерседес».

«Уильямс»

Вероятность контракта: 75%

И теперь главный момент – захочет ли Албон вообще покидать «Уильямс», где помогли ему перезапустить карьеру. Однозначного ответа тут дать нельзя, но сам Алекс, кажется, уже намекнул на желание продолжить работу.

Во время финального этапа сезона в Абу-Даби, обращаясь к руководителю «Уильямса» Джеймсу Ваулзу, он по радио произнёс следующее.

Александер Албон пилот команды Ф-1 «Уильямс» «Спасибо, Джеймс. Всем спасибо. Это был тяжёлый сезон. Я считаю, что мы проделали потрясающую работу, поэтому каждый должен гордиться собой. Чувствую, что это только начало действительно чего-то по-настоящему хорошего».

Эту фразу можно считать дежурной благодарностью, но на самом деле она говорит о гораздо большем. Алекс после расставания с «Ред Булл» наконец-то обрёл спокойствие. Он стал чувствовать себя лидером команды, и на него ментально не давят слова людей вроде доктора Марко. Возможно, только ради этих комфортных условий для одного человека, понимая его психотип, в Гроуве не стали менять второго пилота, хотя кандидатов на место Логана Сарджента хватало.

Захочет ли Албон выходить из этой зоны комфорта ради возможных подиумов с «Ред Булл», «Феррари» или «Мерседесом»? Или же всё-таки он уже решил, что его ждёт «действительно что-то хорошее» с «Уильямсом»?

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