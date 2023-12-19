Хаккинен объяснил прогресс «Макларена» стараниями Норриса и Пиастри

Экс-пилот Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о пилотах «Макларена» Ландо Норрисе и Оскаре Пиастри, отметив их вклад в прогресс команды и помощь в разработке болида.

«Гонщики проделали огромную работу, в этом нет никаких сомнений. Они всегда быстры и жаждут успеха. Они видят, как команда предоставляет им лучшую машину, когда они выходят на трассу. Они мотивированы и хотят побеждать. Между этими двумя пилотами существует очень здоровая конкуренция. Они вдвоём находятся под давлением команды и сами оказывают ответное давление на неё, что хорошо. Их последовательные действия облегчают задачу инженерам, поскольку они могут получать информацию от обоих пилотов, что позволяет находить новые направления для разработки болида, которые помогают Ландо и Оскару показывать результаты», — заявил Хаккинен в интервью официальному сайту «Макларена».