Норрис обещает выиграть гонку Ф-1 в сезоне-2024. «Макларен» действительно так хорош?

Если прогресс Уокинга продолжится в том же темпе, «Ред Булл» будет далеко позади! Но не всё так просто.

В ходе прошедшего в этом году сезона Формулы-1 главным прорывом года можно смело назвать «Макларен». После откровенно провальных первых гонок чемпионата инженерам из Уокинга удалось решить проблемы машины — и к концу сезона Норрис и Пиастри буквально стали главными преследователями Ферстаппена и «Ред Булл».

Попробуем разобраться, сможет ли «Макларен» прогрессировать и дальше и каковы шансы команды вернуться в число грандов первенства спустя многие годы прозябания в середняках.

Из грязи в князи

В первых восьми гонках сезона-2023 «Макларен» набрал лишь 17 очков — после этапа в Монреале команда из Уокинга занимала шестое место, притом что отставание от пятой строчки составляло 27 баллов. Однако для подопечных Зака Брауна это не стало сюрпризом — в команде уже в конце 2022 года знали, что с MCL60 возникнут проблемы.

Дело в том, что по «Макларену» сильно ударило вступившее в силу в этом году увеличение дорожного просвета на 15 миллиметров — и инженерам не удалось вовремя решить проблему с аэродинамикой. В итоге в начале сезона-2023 машинам из Уокинга либо не хватало прижимной силы в поворотах, либо возникало слишком высокое лобовое сопротивление на прямых.

«15 мм — это кажется немного, но днище машины огромное и очень чувствительное. Когда мы подняли машину, потери оказались намного больше, чем мы рассчитывали. В итоге нам пришлось полностью изменить геометрию, что оказалось совсем не просто», — объяснял в марте технический директор Джеймс Ки, который буквально через неделю будет освобождён от своей должности.

Прорыв «Макларена» начался в Австрии Фото: mclaren.com

В мае новым техдиром стал Роб Маршалл, ответственность за аэродинамику взял на себя Питер Продрому, а в июле команда привезла обновлённую машину на Гран-при Австрии — и на ней Ландо Норрис впервые в сезоне пробился в топ-5. Уже на следующем этапе — в Сильверстоуне — Ландо был вторым и принёс команде первый из многих в этом году подиумов.

Проблемы с аэродинамикой были решены — пусть и с опозданием, но машина наконец достигла целевых показателей. За счёт того, что болид стал эффективнее, пилоты могли атаковать сильнее и увереннее, в то время как в первых гонках сезона им приходилось учитывать ограничения автомобиля и ехать аккуратнее. В Японии впервые в карьере на подиум Гран-при поднялся Пиастри, а в Катаре, как позже признался Норрис, у команды и вовсе был шанс победить Ферстаппена.

Во второй половине сезона «Макларен» действительно стал второй силой чемпионата — если считать с Гран-при Австрии, команда из Уокинга по числу набранных очков уступила только «Ред Булл». Более того, Ландо Норрис за этот период записал на свой счёт 193 балла, в то время как Серхио Перес набрал лишь 159. А ведь в первых гонках «Макларен» в Кубке конструкторов был ближе к «Альфа Ромео» и «Хаасу», чем к «Альпин».

Прогресс продолжится?

Прорыв «Макларена» — это и правда выдающийся успех. Если команда продолжит прогрессировать теми же темпами, то даже «Ред Булл» останется далеко позади Уокинга. Проблема в том, что повторить этот прорыв уже нельзя. В начале 2023 года инженеры понимали, что именно нужно улучшить, но теперь откровенно слабых мест, которые оставляли бы место для столь мощного улучшения, у машины нет.

В концовке минувшего сезона у «Макларена» оставались некоторые проблемы — например, в медленных поворотах шасси из Уокинга чувствует себя не так здорово, как машина «Ред Булл». Вероятно, главная задача инженеров — разобраться именно с этой областью. Причём на фоне успеха кажется, что её в команде успешно решат. И если так, то шансы на победу будут выпадать чаще, а не только в Катаре, где почти нет медленных поворотов.

«Если вы хотите сохранить своё место в пелотоне, то к следующему сезону необходимо отыграть полсекунды. Если вы будете стоять на месте, соперники вас опередят, — говорит руководитель команды Андреа Стелла. — Мы не хотим создавать завышенных ожиданий, они могут спровоцировать ошибки. Мы будем ориентироваться на данные, будем оставаться реалистами и будем честны с самими собой. Такова наша философия».

Андреа Стелла Фото: mclaren.com

У «Макларена» уже в этом году мог быть шанс на победу — в том же Катаре Пиастри практически всю гонку шёл вторым. Если бы в тот уикенд Норрис не провалил квалификацию, именно он был бы рядом с Ферстаппеном в той гонке. И пока нет оснований полагать, что в сезоне-2024 «Макларен» внезапно потеряет в темпе. Обновлённая команда технического департамента справляется, а кроме того, в Уокинге запустили новую аэродинамическую трубу, которая позволит получать более точные данные.

Но, как отмечает Стелла, позиция на трассе зависит не только от вашего прогресса, но и от прогресса соперников. В самом «Макларене» ожидают прорыва от «Мерседеса», который последние два года сдерживала упрямая вера в концепцию нулевых сайдподов — даже когда машина получила более традиционные понтоны, шасси в целом оставалось таким, каким было в начале года — заточенным под «зироподы».

В то же время наверняка прибавит «Астон Мартин», как всегда рассчитывают на улучшения и в «Феррари». Так что предсказать расстановку сил в первой десятке пока в принципе невозможно. Разве что «Ред Булл» остаётся очевидным фаворитом в борьбе за очередной титул. Но если каждый из преследователей чемпионов будет хотя бы на шаг ближе, столь спокойной жизни у Ферстаппена не будет, а список победителей получится чуть более разнообразным. И «Макларен» в числе тех, кто этот список готов пополнить.