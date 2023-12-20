Култхард задался вопросом, будет ли Хэмилтон успешен в Ф-1, если получит хороший болид

Бывший пилот Формулы-1, британец Дэвид Култхард поделился мнением о своём соотечественнике, гонщике «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне.

«Льюис не находится в расцвете сил. Сейчас он разочарован, ведь уже два года находится в состоянии низкой результативности. Когда он снова получит машину, на которой можно побеждать, будет действительно интересно посмотреть, сможет ли он заново открыть для себя старую магию Льюиса», — приводит слова Култхарда PlanetF1 со ссылкой на Channel 4.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Хэмилтон занял третье место в общем зачёте пилотов, не одержав победу ни в одной гонке. Чемпионом стал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

Ранее отец Ферстаппена исключил, что его сын и Хэмилтон станут напарниками.