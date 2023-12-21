В «Макларене» назвали проблему, с которой могут столкнуться в следующем сезоне

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о том, с какими трудностями в эксплуатации шин может столкнуться его команда в новом сезоне. Ранее стало известно, что в сезоне-2024 компания «Пирелли» будет поставлять командам Формулы-1 шины из такого же состава, что и в минувшем сезоне.

«Если мы вспомним некоторые гонки, то определённо в этом году у нас были порой экстремальные параметры с точки зрения стартовых условий работы шин, в частности, когда речь заходит о давлении.

Насколько глубоко мы можем погрузиться в вопрос работы шин? Если вспомнить Лас-Вегас, давление на старте было очень, очень высоким. В конечном счёте именно здесь «Пирелли» обладает компетенцией и может применить свой опыт. Если они посчитают, что их разработка шин должна соответствовать разработке автомобилей, в конечном итоге они начнут действовать.

Мы знаем, что, когда дело касается вопросов безопасности, шины можно менять просто от гонки к гонке. Мы проводим много шинных тестов, при этом 35 дней тестов на самом деле должны быть увеличены в будущем. У нас достаточно тестов, у нас достаточно опыта работы с «Пирелли», мы в надёжных руках», — приводит слова Стеллы Racingnews365.