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Редчайший Ford GT40 1966 года выставлен на аукцион. Таких было всего 30

Редчайший Ford GT40 1966 года выставлен на аукцион. Таких было всего 30
Ford GT40 1966 года
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На аукцион Mecum Auctions, который пройдёт со 2 по 14 января в Киссимми, штат Флорида, выставлен один из редчайших спорткаров в мире — Ford GT40 Mk I 1966 года, выпущенный тиражом в 30 экземпляров.

Ford GT40 1966 года

Ford GT40 1966 года

Фото: mecum.com

Автомобиль Ford GT40 разрабатывался для гонки «24 часа Ле-Мана» и первенствовал в суточном марафоне с 1966 по 1969 год. В 1966-м также была выпущена дорожная версия Ford GT40 — она была почти полностью идентична гоночной машине, претерпев лишь небольшие доработки для дорог общего пользования. Всего в этой серии было построено лишь 30 экземпляров — и один из них можно будет приобрести на Mecum Auctions.

Ford GT40 1966 года

Ford GT40 1966 года

Фото: mecum.com

Выставленная на продажу машина была доставлена первому владельцу 14 ноября 1966 года — им стал экс-пилот Ferrari и Porsche Умберто Мальоли, который позже перепродал автомобиль своему другу Аугусто Коли.

Интерьер Ford GT40 1966 года

Интерьер Ford GT40 1966 года

Фото: mecum.com

Ожидаемая стоимость лота не сообщается, однако в 2016 году на Mecum Auctions дорожный Ford GT40 Mk1 1966 года был продан за $ 5,9 млн. В то же время самый дорогой Ford GT в мире — автомобиль с серийным номером P/1074, на котором Жаки Икс и Дик Томпсон выиграли «1000 км Спа» в 1957 году, — ушёл с молотка в 2012 году за $ 14 млн.

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