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Бруно Фамен прояснил позицию «Рено» о поставке моторов для «Андретти»

Бруно Фамен прояснил позицию «Рено» о поставке моторов для «Андретти»
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Временный руководитель «Альпин» Бруно Фамен заявил, что «Рено» по-прежнему выражает готовность поставлять силовые агрегаты для «Андретти», если американская команда окажется в Формуле-1. У «Андретти» было предварительное соглашение с «Рено», но оно истекло летом, поскольку процесс одобрения заявки американского гоночного коллектива затянулся.

«Мы ведём переговоры с «Андретти» и General Motors. Если они получат разрешение, мы будем рады возобновить переговоры. На данный момент они находятся на паузе. Не по нашей вине, а потому, что процесс сильно затянулся. ФИА потребовалось гораздо больше времени, чтобы дать ответ. Теперь мяч на стороне Формулы-1. Если их заявку одобрят, мы будем рады обсудить сделку с «Андретти», — приводит слова Фамена Motorsport.

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