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Заслуживает ли американская команда «Хаас» место в Формуле-1, её результаты, сотрудничество с «Феррари», состав гонщиков

Зачем Формуле-1 «Хаас»? Плетутся в хвосте, не берут молодёжь, тупо копируют «Феррари»
Евгений Кустов
Зачем Формуле-1 «Хаас»?
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Разбираем критику в адрес американских аутсайдеров.

Слабое выступление «Хааса» в сезоне-2023 привело к серьёзной критике в адрес американцев со всех сторон. В России «Хаасу» припоминают увольнение Никиты Мазепина, в Германии и по всему миру — токсичные отношения Гюнтера Штайнера с Миком Шумахером и итоговое выставление немца за дверь. На фоне последнего места «Хааса» в Кубке конструкторов многие пишут — да зачем вообще Формуле-1 эта команда неудачников? Пусть признают собственную никчёмность и за адекватный прайс отдадут место «Андретти». Ниже мы разберём основные аргументы хейтеров команды Джина и их обоснованность.

1. Они неудачники и беспросветные аутсайдеры

Люди смотрят на неудачное выступление «Хааса» в 2023-м, плюсуют к этому твёрдое последнее место в сезоне-2021, мучения с машиной в 2020-м и делают вывод: американцы безнадёжны, они никогда не выступали достойно. Какая же короткая людская память!

В сезоне-2022 «Хаас» набрал 37 очков и занял восьмое место в командном зачёте, а если бы не провал Мика Шумахера в первой половине чемпионата и многочисленные ошибки команды во второй, то американцы вполне могли бы замахнуться на шестую строчку. А как можно забыть 2018 год, когда американцы до последних гонок угрожали четвёртой позиции «Рено»? Или дебют в 2016-м, когда «Хаас» набрал очки в трёх из своих первых четырёх Гран-при?

Да, стабильности американцам не хватает, на каждый сильный сезон можно в ответ приводить провальный, но точно нельзя сказать, что «Хаас» всегда выступал плохо, что это современная «Минарди» или вроде того.

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2. Не придумывают ничего своего, всё берут у «Феррари»

Этот аргумент менее спорный. Когда вы по максимуму используете детали от «Скудерии», а ваш аэродинамический отдел квартирует в Маранелло, трудно назвать команду по-настоящему независимой или ожидать, что «Хаас» когда-нибудь окажется на трассе быстрее «Феррари».

В оправдание скажем, что американцы ни разу не попадались на нарушениях в плане чрезмерного копирования машин «Скудерии», а в прошлом бывало, что скорость «Хааса» на предсезонных тестах настолько поражала партнёров из «Феррари», что те даже сами пытались выведать секреты американцев.

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3. Не дают места молодым перспективным гонщикам

Справедливый вопрос — а почему новичков должен сажать именно «Хаас»? Как и любая другая команда Формулы-1, американцы нацелены на результат, а не на благотворительность. Сейчас, когда у конюшен Ф-1 уже нет острой необходимости в бюджетах от пилотов, боссы, скорее, предпочтут опытного гонщика, который использует львиную долю возможностей и нанесёт меньший ущерб авариями.

То, что условные Шварцман, Пуршер и Другович не получают мест в болидах, проблема чемпионата мира, а не конкретной команды. Ну и так вышло, что сейчас в Ф-1 оказалось много «вечных» ветеранов, которые не теряют форму и мотивацию. Не «Хаас» виноват, что Алонсо так хорош в 42 года. Плюс будем честны: Шварцман или Берман не смогли заявить о себе как новые Леклеры, чтобы американцы согласились обменять неопытность на скорость. А с пилотами уровня Шумахера Штайнер и компания уже навозились.

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4. Приносят огромные убытки владельцу

Авторы этого аргумента живут прошлым. Джин Хаас тащил команду на себе во второй половине 2010-х и особенно во время коронавируса, когда даже подумывал её закрыть. Но теперь, после введения лимита бюджетов и куда более честного распределения призовых, финансовая ноша Джина стала более чем посильной. К тому же «Хаас» получил титульного спонсора в лице компании MoneyGram.

Да, вероятно, Хаас всё ещё вкладывает собственные деньги, но теперь он может быть уверен, что это не благотворительность, а инвестиции – в случае чего вложения всегда можно окупить, просто взяв и продав команду условно за миллиард. Плюс не забывайте про пиар основного бизнеса Джина: он «на халяву» получает невероятную телевизионную рекламу, упоминания в СМИ по всему миру. На фоне взрывной популярности Ф-1 в США можно и пополнить бюджет команды из своего кармана.

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5. Они просто должны дать дорогу «Андретти» с «Кадиллаком»

Многие пишут — пусть эта «недокоманда» передаст условно американскую лицензию «Андретти» с их заводской поддержкой от GM. Отвечаем: давайте сначала увидим серьёзность намерений самой «Андретти». Команда наконец добилась успеха в Формуле-Е, но в целом в последнее время выступает не слишком здорово и во многих чемпионатах сама опирается на крупных технических партнёров.

Пока «Кадиллак» недавно не объявил о планах построить собственную силовую установку, было не слишком понятно, что может дать «Андретти» Ф-1, кроме ещё двух мест для гонщиков. Сейчас ситуация меняется, но вопрос: почему посторониться обязан именно «Хаас»? Команда всё ещё верит в прогресс, в работу собственной концепции. И судьба заявки «Андретти» не должна зависеть именно от «Хааса» — это головная боль ФИА и Liberty.

Мы же, нарисовав столь благостную для «Хааса» картину, сами оговоримся. Кто знает, насколько продолжительным окажется нынешний подъём Формулы-1, будут ли команды Ф-1 всегда стоить так дорого. Не исключаем, что если американцы проведут ещё один-два неудачных сезона, то Джин Хаас всё-таки может решиться на «выход в кэш».

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