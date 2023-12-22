В Aston Martin протестировали новый суперкар. Он появится в 2024 году по цене $ 800 тыс.

Компания Aston Martin провела тесты новой гибридной версии суперкара Valhalla на трассе «Сильверстоун». Ожидается, что официально автомобиль будет представлен в 2024 году и будет выпущен тиражом в 999 экземпляров.

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Под капотом у машины 4-литровый двигатель V8, а также три электромотора, которые в общей сложности генерируют свыше 1000 лошадиных сил. При этом в Aston Martin отмечают, что этот автомобиль — «на переднем крае перехода Aston Martin от двигателей внутреннего сгорания к полной электрификации».

Aston Martin Valhalla Фото: Aston Martin

Напомним, Aston Martin Valhalla была разработана совместно с командой Формулы-1 «Ред Булл» и представлена как «сын Valkyrie» — ещё более мощного гиперкара, дизайн которого придумал Эдриан Ньюи. Изначально планировалось выпустить Valhalla в количестве 500 экземпляров стоимостью $ 1 млн каждый, но, по последней информации, тираж был увеличен до 999 штук, а цена снижена до $ 800 тыс.