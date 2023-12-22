Ньюи рассказал, как однажды ему помог премьер-министр Хорватии после звонка Экклстоуна

64-летний главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился историей о том, как бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун однажды помог ему с операцией, в отсутствие которой первому грозила потеря зрения.

«Многие аварии случаются из-за глупости. Но именно тогда я осознал, насколько важны люди, которые тебя окружают.

У меня были сломаны кости черепа. К счастью, в тот день мы с женой были вместе с Берни Экклстоуном. Жена позвонила Берни и сказала, что ситуация не очень хорошая и что мне нужно в больницу. Мы были в Хорватии, Берни позвонил своему хорватскому другу, а тот позвонил премьер-министру. Премьер-министр позвонил руководителю центра неврологических операций, который был в отпуске в Боснии и Герцеговине.

Я был быстро госпитализирован, скоро я оказался в больнице в Сплите. После полудня пришли три врача. Один немного говорил по-английски и сказал, что у меня проломлен череп и нужна срочная операция, иначе я могу лишиться зрения. Я спросил их, каков риск повреждения мозга. «Пять или десять процентов», — ответили они.

Я позвонил жене и сказал: «Забери меня отсюда!» Берни и Кристиан Хорнер помогли мне вернуться в Англию, где мне и сделали операцию», — рассказал Ньюи в подкасте Formula For Success.

Напомним, в завершившемся сезоне Формулы-1 «Ред Булл» с большим отрывом выиграл Кубок конструкторов, а его пилот Макс Ферстаппен в третий раз стал чемпионом «королевы автоспорта».