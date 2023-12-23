Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хаккинен выбрал идеального партнёра по команде между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Хаккинен выбрал идеального партнёра по команде между Ферстаппеном и Хэмилтоном
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен порассуждал об идеальном партнёре по команде, выбирая между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

«Чтобы добиться успеха и для себя лично, и для команды, вам нужна хорошая командная работа. Поэтому вам нужно смотреть не только на способности и скорость пилота, но и на то, кто является лучшим командным игроком. Кто лучше работает с механиками, инженерами, дизайнерами, маркетологами, СМИ. Чтобы добиться успеха, вам необходим весь пакет этих навыков.

Если бы мне сейчас пришлось выбирать, я бы, вероятно, назвал Льюиса. У него огромный опыт во всех аспектах, так что я мог бы учиться у него, а также он очень быстр. Я думаю, что он был бы очень интересным напарником. Макс, конечно, был бы так же быстр, как и Льюис. В этом нет никаких сомнений. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, я не думаю, что это было бы здорово для команды. Может быть, с другими гонщиками, но не со мной», — приводит слова Хаккинена GPblog.

Материалы по теме
«Я бы предпочёл не продолжать сезон». Хэмилтон рассказал об эмоциональном истощении
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android