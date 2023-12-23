Хаккинен выбрал идеального партнёра по команде между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1 Мика Хаккинен порассуждал об идеальном партнёре по команде, выбирая между гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса».

«Чтобы добиться успеха и для себя лично, и для команды, вам нужна хорошая командная работа. Поэтому вам нужно смотреть не только на способности и скорость пилота, но и на то, кто является лучшим командным игроком. Кто лучше работает с механиками, инженерами, дизайнерами, маркетологами, СМИ. Чтобы добиться успеха, вам необходим весь пакет этих навыков.

Если бы мне сейчас пришлось выбирать, я бы, вероятно, назвал Льюиса. У него огромный опыт во всех аспектах, так что я мог бы учиться у него, а также он очень быстр. Я думаю, что он был бы очень интересным напарником. Макс, конечно, был бы так же быстр, как и Льюис. В этом нет никаких сомнений. Но если смотреть в долгосрочной перспективе, я не думаю, что это было бы здорово для команды. Может быть, с другими гонщиками, но не со мной», — приводит слова Хаккинена GPblog.