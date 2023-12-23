Франц Тост попрощался с «Альфа Таури» после 18 лет работы

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги сезона и попрощался с болельщиками команды.

«2023 год подходит к концу, и можно сказать, что это был довольно непростой год. В начале сезона машина работала не так, как нам бы хотелось, а потом у нас не раз менялись пилоты. Такие перемены всегда дестабилизируют команду, а кроме того, не стоит забывать о катастрофе — наводнении в Эмилии-Романьи.

Более двух десятков сотрудников команды остались без крыши над головой, и это тоже стало очень сильным потрясением для всех нас.

Но вторая часть сезона сложилась лучше: мы улучшили характеристики машины, внедрили немало технических новинок, и результаты пошли вверх. Это важно для следующего года, ведь в конце этого сезона я выхожу в отставку и передам полномочия Питеру Байеру, который станет исполнительным директором, и Лорану Мекису – он займёт пост руководителя команды.

У меня только оптимистичные мысли в отношении будущего, я убеждён, что они смогут вывести команду на новый уровень. Но уже в январе я начну скучать по нашей команде, мне будет не хватать всех этих стрессов, связанных с началом с сезона, с работой по созданию машины, с проведением краш-тестов, ведь, как всегда, надо всё успеть сделать вовремя.

Мне будет не хватать замечательных людей, вместе с которыми я работал вместе на протяжении последних 18 лет, и хочу сказать большое спасибо всем болельщикам «Альфа Таури» и всем фанатам «Ред Булл» за фантастическую поддержку. Всем вам я желаю счастливого Рождества, а также счастливого и успешного Нового года!» — сказал Тост в видео, опубликованном на YouTube-канале «Альфа Таури».