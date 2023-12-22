Франц Тост: Перес достаточно быстр, чтобы быть вторым в чемпионате, что вам ещё нужно?

Бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост выразил мнение, что «Ред Булл» не следует искать замену мексиканскому пилоту Серхио Пересу.

«Неважно, кто напарник Ферстаппена. Он всё равно сейчас самый быстрый в Формуле-1. Конечно, всё зависит от целей команды. Если вы хотите выиграть и личный зачёт пилотов, и Кубок конструкторов, вам нужно иметь сильную комбинацию пилотов.

Сейчас у «Ред Булл» нет проблем с составом команды. Макс является несомненным лидером. Он быстрее Переса, но Серхио достаточно быстр, чтобы быть вторым в чемпионате. Кубок конструкторов они тоже выиграли. Что вам ещё нужно? Атмосфера в команде спокойная, потому что все знают, кто доминирует», – приводит слова Тоста Racingnews365.