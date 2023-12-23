«Я больше не проиграю ему». Источник рассказал, как победа Переса повлияла на Ферстаппена

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Карун Чандхок рассказал историю, которая повлияла на результаты гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

«Я встретил отца Макса Йоса вечером в Катаре после того, как Макс официально оформил чемпионский титул. Мы болтали о сезоне. Он рассказал мне, что Макс был в ярости после поражения от Переса в Баку, и когда он вернулся домой, то сказал: «Я больше никогда не проиграю ему в этом сезоне. Он больше никогда меня не победит». И, вот чудо, он оказался прав. Это был действительно важный и переломный момент», — приводит слова Чандхока GPFans со ссылкой на подкаст Sky Sports.

После Гран-при Азербайджана минувшего сезона в активе Переса и Ферстаппена было по две победы, но в дальнейшем Макс добился ярко выраженного преимущества над напарником.